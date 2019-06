Monreale, la pallavolo all’ombra del Duomo

MONREALE – Ancora sport, ed ancora all’ombra del Duomo. Anche ieri pomeriggio piazza Guglielmo si è trasformata in un campo sportivo ad uso di bambini e ragazzi. È stata la volta della pallavolo, uno sport molto praticato a Monreale, grazie alla partecipazione a numerosi campionati locali delle proprie società, la Gica Sport e la Primula, che, nonostante il caldo, ieri pomeriggio hanno voluto dare una dimostrazione di questo sport di squadra praticato ad ogni età.

Le due società in questi anni hanno cercato di promuovere la pallavolo in particolare modo fra i giovanissimi, a partire dalle scuole.

Presente alla kermesse di ieri l’assessore allo Sport Rosanna Giannetto, lei stessa esperta pallavolista, che ha portato i saluti ed il benvenuto da parte del Sindaco Alberto Arcidiacono e dell’amministrazione. “Questo – ha detto Giannetto – è un momento di grande soddisfazione per me e per tutta l’amministrazione. La pallavolo, infatti, come sport di squadra favorisce la socializzazione, l’integrazione nel gruppo, la solidarietà, la coesione e l’amicizia. Questo sport consente uno sviluppo psicofisico equilibrato, infatti se praticato con costanza oltre ad apportare benefici fisici, migliora sensibilmente la concentrazione e i riflessi di destrezza. Per un’amministrazione come la nostra che crede nelle potenzialità delle nuove generazioni, è un orgoglio portare lo sport in piazza”.

Ed oggi la settimana dello sport continua con il tennis, inserito nel quadro della 30ª edizione del Palermo Ladies Open, mentre si concluderà domani con la gara podistica svolta dalla Marathon Monreale.