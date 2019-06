Monreale, al via la settimana dello sport. Basket, scherma, ginnastica ritmica, pallavolo, scacchi, corsa

MONREALE – Basket, scherma, ginnastica ritmica, pallavolo, scacchi, corsa. Ed ancora cheerleading Acrobatico, performance cheer, tenni. È la “settimana dello sport” che prenderà il via lunedì 17 a Monreale, e si protrarrà fino a domenica 23, quando le piazze di Monreale si trasformeranno in campi sportivi dove i ragazzi potranno esprimersi in tantissime discipline.

Una kermesse organizzata dall’amministrazione presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono in collaborazione con le associazioni sportive di settore, per promuovere lo sport come pratica dello sviluppo umano e dei valori che ne stanno alla base: autostima, socializzazione, integrazione, lavoro di squadra.

L’iniziativa prevede la partecipazione attiva di bambini, ragazzini e adulti che potranno cimentarsi in prove non competitive.

“Attenzione particolare – ha dichiarato l’assessore allo sport Rosanna Giannetto è stata riservata allo sport per diversamente abili, infatti si svolgeranno esibizioni di basket in carrozzina e altre discipline li vedranno coinvolti”.

Infine, è da sottolineare il tennis, inserito nel quadro della 30ª edizione del Palermo Ladies Open, e la gara podistica svolta dalla Marathon Monreale. “Sono davvero orgogliosa – ha aggiunto l’assessore Giannetto – del lavoro svolto da tutti. Mi auguro che adesso siano premiati gli sforzi ottenendo risultati apprezzabili. Lo scopo è quello di favorire, incentivare e promuovere la pratica dello sport nella più ampia collaborazione e cooperazione tra le associazioni sportive e le istituzioni”.