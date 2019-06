Scacchi in piazza: quarto appuntamento con la Settimana dello Sport

MONREALE –Quarto appuntamento in piazza Guglielmo II con la Settimana dello Sport. Oggi pomeriggio è stata la volta degli scacchi.

Protagonista l’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Scacchistica Monrealese, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana e Iscritta al registro delle Società Sportive del Coni.

Per sottolineare l’alto valore formativo degli scacchi presente anche l’assessore regionale Roberto Lagalla, che ha partecipato alla premiazione del torneo.

L’Accademia scacchistica, fondata nel 2005, ha subito cercato l’integrazione con il tessuto cittadino, coinvolgendo le scuole del territorio e le personalità che avevano avuto a che fare col mondo degli scacchi.

Scacchiere in piazza Guglielmo, dunque un’altra performance sportiva in uno scenario d’eccezione. Durante la manifestazione sono stati premiati i primi tre classificati del “torneo della tattica”, circuito che si è disputato ogni mercoledì a partire da marzo. Si tratta di Elio Ganci, primo classificato, Alberto Ganci, secondo classificato, e Stefano Pupella e Antonino Taormina, pari merito in terza.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono per la buona riuscita della manifestazione. “Gli scacchi – ha spiegato l’assessore allo Sport Rosanna Giannetto – sono a pieno titolo un’attività sportiva riconosciuta dal Coni, il cui alto valore formativo è ormai da tutti riconosciuto; non a caso molte scuole, anche monrealesi, li hanno inseriti nella propria offerta formativa. L’esibizione con le scacchiere in pubblico è sempre un momento emozionante e contribuirà al successo di questo sport, in realtà già molto apprezzato, nella nostra città”.