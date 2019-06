La scherma è uno sport per tutti. Continua la settimana dello Sport a Monreale

MONREALE – Gioco di squadra, inclusione, socializzazione ma anche integrazione. Dopo il basket, oggi protagonista in piazza Guglielmo è stata la scherma olimpica e paralimpica. Alcuni atleti si sono esibiti in alcune specialità come la sciabola e la spada. Dimostrazioni di scherma in carrozzina da parte di due campioni nazionali. L’evento organizzato dall’amministrazione Arcidiacono, il neo consulente allo Sport Salvo Giangreco, in collaborazione con il Club Scherma Palermo.

Con gli atleti della Aquila basket Monreale ASD, guidati dall’allenatrice Elvira Virgilio, è iniziata ieri la settimana dello sport. In piazza ogni giorno i giocatori si esibiranno in numerose discipline sportive: basket, scherma, ginnastica ritmica, pallavolo, scacchi, corsa, cheerleading acrobatico, performance cheer e tennis.

La scherma olimpica e quella paralimpica sono i due settori principali dell’associazione che si sono alternati nel pomeriggio sportivo. Presenti dieci ragazzi del settore giovanile per l’olimpica e due campioni italiani in carrozzina, Guglielmo Russo e Marcello Librizzi. Tra atleti e campioni è stato dato spazio anche a tre bambini che hanno voluto provare la disciplina.

“È stata riportata la scherma a Monreale – commenta la giornata l’assessore allo Sport Rosanna Giannetto – uno sport non praticato nella città. La pratica, i valori e il rispetto delle regole dello sport consentono uno sviluppo psicofisico degli atleti equilibrato e costituiscono una valida alternativa all’utilizzo degli strumenti tecnologici, oggi causa di dipendenza e isolamento sociale”.

“Poter partecipare ad iniziative come queste è un piacere – afferma Massimo La Rosa, presidente dell’ASD Club Scherma Palermo – con scenari meravigliosi come quelli della cattedrale è anche un orgoglio, perché teniamo molto a voler far riscoprire la bellezza della scherma e portarla in piazza per renderla accessibile a tutti”.