Monreale. L’ass. commercianti: “È “Insostenibile” che possiamo trascorrere altri cinque anni senza che si risollevi l’economia locale”

Monreale, 28 maggio 2019 – “Non è da rinnegare la proficua collaborazione avutasi con la passata Amministrazione, con la quale in sinergia è stato possibile registrare notevoli risultati per la crescita del Paese, eventi quali La Sagra del Pane, Monreale Dolcissima, Sagra del Buccellato e l’Infiorata, nonché l’attivazione della circolare e l’arredo urbano di una parte del centro storico. Ma molte sono le richieste inevase”. In una nota, l’ACM, l’Associazione dei Commercianti di Monreale, ha cercato di chiarire la propria posizione su una polemica nata la settimana scorsa, in seguito all’incontro interlocutorio intrattenuto con l’amministrazione Arcidiacono appena insediatasi (VEDI FOTO). Tusa era stato stigmatizzato dall’ex assessore Geri Valerio per avere assunto – a suo dire – un comportamento poco coerente con il suo ruolo, e di avere strumentalizzato l’associazione che presiede per fare politica.

“Ringraziamo l’ex Sindaco Piero Capizzi e gli Assessori che si sono prodigati per la riuscita dei progetti presentati dall’A. C. M. Infine è doveroso un ringraziamento al Comando dei Vigili Urbani”. Detto ciò, l’associazione sottolinea come una serie di richieste, invece, siano rimaste inevase “nonostante la piena disponibilità a collaborare dell’Associazione”. L’elenco è lungo:

–Riqualificazione Via Torres

-Arredo Urbano

-Bagni Pubblici

-Piano Commerciale

-Parcheggi

-Fondi Europei per le imprese

-Mancata partecipazione al B.I.T. di Milano

-Rilancio turistico/territoriale

-Segnaletica Stradale

“Putiari” (come sono stati definiti) o commercianti, un dato è certo. Gli imprenditori del settore del commercio, della ristorazione e della ricezione, oltre a rappresentare a Monreale una grossa realtà, sono il motore dell’economia. Ma da anni lamentano, e hanno più volte rappresentato agli organi politici, una crisi così dura da avere costretto molti di loro ad abbassare definitivamente le saracinesche. L’associazione conta più di cento imprenditori. Molte delle iniziative ludico-culturali tenutesi a Monreale, così come tanti interventi di abbellimento del centro storico, portano la loro firma.

Da anni hanno avviato un dialogo con le varie amministrazioni susseguitesi nel tempo per cercare di trovare insieme soluzioni e strategie per rilanciare il settore. Ultima quella Capizzi.

“Rimanendo inevase tali richieste (nei confronti dell’amministrazione Capizzi, ndr) – continua la nota – l’associazione ha ritenuto riproporre tali punti alla nuova Amministrazione, auspicando che in tempi brevi possa muovere nuovi passi verso la realizzazione, proponendo un tavolo tecnico affinché possa essere fatto un tentativo per arginare la crisi economica che ormai sta portando al collasso le attività artigianali e commerciali del territorio.

È “Insostenibile” che possiamo trascorrere altri cinque anni senza che si risollevi l’economia locale”.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Geri Valerio: “Putiara, non commercianti. Filippo Tusa si faccia da parte, non faccia politica da presidente dell’ACM

L’ACM incontra il sindaco. Filippo Tusa: “Sei l’ultima speranza, altri 5 anni così non sono sostenibili”

Gelsomino: “Dichiarazioni ingenerose. L’amministrazione Capizzi sempre al fianco dei commercianti”

Capizzi: “Finanziamento per il quartiere Carmine mai finito nel dimenticatoio. Si attende solo il decreto”