Gelsomino: “Dichiarazioni ingenerose. L’amministrazione Capizzi sempre al fianco dei commercianti”

Monreale, 24 maggio 2019 – “Sono molto stupito dalle dichiarazioni rilasciate da Filippo Tusa (presidente dell’associazione dei commercianti, ndr). Ingenerose per il lavoro che abbiamo svolto”. Mimmo Gelsomino, ex assessore della giunta Capizzi, interviene sulle dichiarazioni di Filippo Tusa, rilasciate durante l’incontro tenutosi ieri tra il sindaco Alberto Arcidiacono e una folta delegazione dell’associazione dei commercianti, riportate ieri sulle colonne di questa testata (VEDI ARTICOLO).

Il confronto era stato richiesto dall’associazione dei commercianti, per attivare un dialogo proficuo con la nuova amministrazione, una nuova stagione di collaborazione per la crescita della città.

“Spero che molti di questi progetti, alcuni a costo zero, che non sono stati realizzati, possano essere portati a termine”, dichiarava in quell’occasione il presidente dell’ACM. Ed ancora: “Noi ci siamo ci vogliamo essere e vogliamo essere parte attiva della nostra città. Sindaco sei l’ultima speranza perché altri 5 anni così non sono sostenibili”.

Sono state queste parole a fare sobbalzare dalla sedia l’ex amministratore, che ha voluto replicare alle dichiarazioni di Tusa.

“Capisco che ci siamo dovuti muovere tra mille difficoltà – spiega Gelsomino – ma gli assessori non sono mai rimasti a guardare. E anche io, per quanto mi competeva, mi ero impegnato tanto per andare incontro alle loro esigenze”.

“L’amministrazione è stata sempre al fianco delle iniziative dei commercianti, li ha sempre sostenute. I commercianti hanno fatto un grande lavoro, con molti sacrifici, organizzando varie iniziative, contribuendo all’abbellimento della città, e hanno sempre avuto la collaborazione dell’amministrazione. Abbiamo messo a disposizione gli operai, il personale del comando di Polizia Municipale, abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi per i residenti. Non meritiamo le affermazioni del presidente Tusa”.