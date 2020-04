Yogurt, una scelta ardua, quale scegliere?

Quando vogliamo rimetterci in linea il primo alimento “dietetico” che acquistiamo è lo yogurt.

Beh, si. Lo yogurt è un alimento salutare, ma siamo sicuri che quel che abbiamo preso nell’immenso e confusionario reparto frigo sia effettivamente yogurt?!

Lo yogurt viene prodotto a partire dal latte di vacca a cui vengono aggiunti due fermenti lattici: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus che, proliferando e fermentando, aumentano la digeribilità e lo rendono più ricco dal punto di vista nutrizionale. Durante questo processo il lattosio viene scisso in galattosio e glucosio, con formazione di acido lattico: la presenza simultanea di lattosio e acido lattico favorisce l’assorbimento di calcio e fosforo. I batteri contenuti nello yogurt contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio della flora batterica intestinale e favoriscono la sintesi delle vitamine del gruppo B (acido folico e b12).

Lo yogurt al naturale è un prodotto costituito quindi da due soli ingredienti:

Latte, intero o scremato (dipende da come vogliamo che sia lo yogurt, magro o intero) Batteri o fermenti lattici: Streptococco termophilus e Lactobacillus bulgaricus

Buona parte dei prodotti che troviamo in vendita sono in realtà dei preparati a base di yogurt, infatti in etichetta troviamo: zucchero, aromi, coloranti, dolcificanti, purea di frutta sciroppata, sciroppi, amido, correttori di acidità e altri additivi vari.

Il contenuto di zuccheri è 3/4 volte maggiore rispetto alla quantità di zucchero che uno yogurt “vero” dovrebbe contenere; come può un prodotto con tutti questi zuccheri aggiunti essere un alimento salutare?!

Pensate a chi consuma addirittura più di uno yogurt al giorno o ai bambini sottoposti a una dieta eccessivamente ricca di zuccheri e che li porterà a rifiutare prodotti più semplici fino a minare in modo significativo la varietà alimentare e la capacità di alimentarsi in modo sano.

Spesso poi ci lasciamo illudere dalla dicitura “alla frutta”: sono tra quelli più manipolati in assoluto perché dentro non c’è frutta fresca ma preparazioni a base di zucchero, sciroppi di glucosio, fruttosio, dolcificanti artificiali e aromi.

Quindi, quale yogurt bisogna acquistare?

La scelta migliore ricade su un prodotto biologico, con latte di origine italiana, che presenti la dicitura di yogurt bianco e intero, che sia privo di zuccheri o aromi e che abbia come unici ingredienti il latte e i fermenti lattici.

Io prediligo lo yogurt intero perché è molto più gustoso e conferisce un maggior senso di sazietà rispetto allo yogurt magro, al quale spesso (non sempre) aggiungono zuccheri per migliorarne il sapore.

E adesso che avete acquistato lo yogurt giusto sbizzarritevi aggiungendo ciò che preferite: frutta fresca di stagione, semi oleosi, cioccolato o fiocchi d’avena. Meglio, no?

Loriana Caruso – dietista – https://www.facebook.com/loriana.dietista/

