I dipendenti della Mirto senza stipendi da mesi: “Senza opportune garanzie domani protesteremo dinanzi al comune”

MONREALE – “Senza opportune garanzie domani protesteremo dinanzi al comune”. L’avvertimento è stato lanciato oggi da alcuni dipendenti della Mirto srl di San Cipirello, la società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il comune di Monreale. L’ultimo stipendio percepito fa riferimento ad agosto, e non hanno ancora ricevuto dalla ditta alcuna rassicurazione sul pagamento delle mensilità arretrate.

“In tanti abbiamo famiglie monoreddito, così non possiamo andare avanti”, lamentano i lavoratori, che non si rassegnano a tempi d’attesa lunghi, e chiedono al comune di intervenire con la società affinché gli stipendi vengano versati regolarmente.

Tra la Mirto e il comune di Monreale intanto il dialogo nelle ultime settimane è stato caratterizzato da una fitta corrispondenza, nel corso della quale il comune ha lamentato una serie di inadempienze contrattuali, per le quali avrebbe applicato una penale superiore ai 200.000 € (VEDI ARTICOLO).

Al centro della questione la mancata assunzione di 12 dipendenti ex ATO, il mancato svolgimento di alcuni servizi, il mancato utilizzo di mezzi non inquinanti, tutti punti previsti dal capitolato.

In pratica, sulla fattura relativa al mese di agosto, per un importo di circa 270.000 €, il comune avrebbe intenzione di liquidare solamente 40.000 € alla società che sta per questo muovendo una serie di opposizioni.

Ad agosto la “F. Mirto” aveva affittato il ramo d’azienda alla “Fl. Mirto”, subentrata quindi nel rapporto con il comune di Monreale. Ma ancora l’ente rimane in attesa dell’acquisizione dei documenti necessari per la stipula del contratto, quali il certificato fallimentare, carichi pendenti, albo gestori ambientali.

Intanto, in questi giorni, la Cgil ha inviato al sindaco Alberto Arcidiacono una lettera nella quale vengono segnalate alcune presunte anomalie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti della ditta F. Mirto. In pratica il sindacato lamenta che la ditta non includerebbe nel computo dello stipendio i giorni relativi alle ferie.

