Gestione rifiuti, la Cgil segnala al sindaco presunte anomalie nella busta paga dei lavoratori

MONREALE – Continua a tenere banco a Monreale la questione rifiuti. La Funzione Pubblica della Cgil ha inviato ieri al sindaco Alberto Arcidiacono una lettera nella quale vengono segnalate alcune presunte anomalie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti della ditta F. Mirto. La società di San Cipirello gestisce al momento il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti nel comune normanno.

Le anomalie segnalate al primo cittadino riguardano in particolare le buste paga dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana nel Comune di Monreale. «La paga non è mensilizzata così come previsto dal contratto – scrive Valerio Lombardo del Dipartimento Igiene Ambientale della FP-CGIL nella nota inviata al sindaco – ma risulta essere elaborata per le giornate di presenza, escludendo, dal computo delle competenze le giornate di ferie godute».

Lombardo, in relazione a quanto afferma, invita l’amministrazione comunale a vigilare affinché «vengano rispettate norme, leggi e contratti».