Costantini (M5S): Pedonalizzare piazza Guglielmo II, piazzetta Vaglica e corso Pietro Novelli, servizio navetta per gli 8 parcheggi

“Liberare le auto da via Venero, via della Repubblica e via Aldo Moro. Potenziare i parcheggi Cirba, piazza Fedele, piazza Inghilleri, Basile, piazzale Candido, piazzale Ignazio Florio, piazzale Europa, a valle di via F.P. Gravina”