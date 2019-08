Anomalie al centro di raccolta rifiuti di piazzale Tricoli, multata la società F. Mirto

MONREALE – Il legale rappresentante della società F. Mirto srl di San Cipirello è stato multata dall’Asp di Palermo. Si tratta dell’azienda che a Monreale gestisce il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti oltre che le varie isole ecologiche del territorio. Il verbale è stato redatto in seguito all’ispezione eseguita l’11 giugno 2019 all’interno del centro di raccolta dei rifiuti differenziati di piazzale Tricoli a Monreale.

Gli ispettori dell’Azienda sanitaria provinciale avrebbero riscontrato delle anomalie nella gestione del centro di raccolta monrealese riferite alla sicurezza e alla salute dei lavoratori impegnati nella gestione dei rifiuti differenziati. Il legale rappresentante della ditta dovrà adesso ottemperare al pagamento dell’ammenda entro 60 giorni e sarà tenuto a mettere il sito in sicurezza.

Alla società è stata contestata la violazione dell’articolo 63 del Decreto Legislativo numero 81/2008, comma 1, in combinato con l’articolo 64, comma 1 dello stesso decreto. Il primo articolo riguarda i requisiti di salute e sicurezza, l’articolo 64 prescrive gli obblighi del datore di lavoro. I reati menzionati sono sanzionati dall’articolo 68 del Decreto legislativo 81/2008 che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.228,50 e 5.896,84 euro.

Delle condizioni di lavoro dei dipendenti della F. Mirto all’interno dell’isola ecologica di piazzale Tricoli, Filodiretto ne ha ampiamente trattato in passato (VEDI ARTICOLO). Come avevamo già anticipato lo scorso giugno, il controllo eseguito dai tecnici dell’Asp avrebbe rilevato l’assenza di corrente elettrica, del servizio igienico e dell’acqua. E ancora la presenza di contenitori in cattivo stato e tracce di percolato. L’azienda sanitaria di Palermo avrebbe rilevato, quindi, una condizione igienico-sanitaria non delle migliori, sia per i lavoratori sia per gli utenti.