D’Eliseo: “Proroga IMU? Iniziativa demagogica, già il Ministero ha tolto le sanzioni per i contribuenti colpiti dalla crisi economica da covid-19”

MONREALE – “Appare quanto mai tempestiva ed ampiamente chiarificatrice la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, uscita proprio in data odierna (ieri, ndr), in tema di differimento dei termini di versamento dei tributi locali”. L’assessore al bilancio del comune di Monreale, Luigi D’Eliseo, interviene sulla nota del consigliere comunale Mimmo Vittorino (Popolari per Monreale), che ieri aveva richiesto il rinvio dei pagamenti di Tari, Acqua, IMU, TOSAP.

“L’Amministrazione comunale trova ampio conforto e conferma sulla legittimità e sull’opportunità del proprio operato che si è tradotto – ricorda D’Eliseo – con l’emanazione di una specifica deliberazione”.

“Lo scorso 21 Aprile tra le altre e diverse misure di sostengo alle categoria economiche monrealesi – spiega l’assessore – è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per riconoscere la cosiddetta “esimente tributaria” e cioè la non applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per tutte le categorie di contribuenti di fatto colpiti dalla crisi economica scaturita dall’emergenza covid-19”. Si tratta di fatto del ravvedimento operoso senza sanzioni che il Ministero oggi riconosce come unica misura attuabile nell’attuale contesto normativo.

“Pertanto – replica l’esponente della maggioranza – ritengo che le iniziative propagandistiche di chi propugna una proroga del pagamento dell’IMU appaiono improponibili e demagogiche oltre che di fatto inconcludenti, e dimostrano – altresì – uno scarso senso di lettura della realtà che, nel caso specifico del comune Monreale, impone azioni fortemente responsabili che mirano a contemperare le legittime aspettative dei contribuenti cittadini con le ineludibili esigenze di ripristino degli equilibri di bilancio a tutto vantaggio dei servizi per la medesima comunità cittadina”.

