Buoni spesa, a Monreale già da oggi verranno consegnati i primi

MONREALE – Per qualche famiglia bisognosa i primi buoni spesa verranno consegnati già nel pomeriggio di oggi.

Le procedure di erogazione stabilite dal governo Conte, che ha finanziato l’operazione in tutto il territorio nazionale, sono molto snelle, non prevedono particolari vincoli o obblighi di rendicontazione, e lasciano ciascun comune libero di organizzarsi come meglio crede.

Ogni sindaco potrà così quantificare l’importo dovuto alle famiglie in modo diverso da città a città. E inoltre basterà una semplice autocertificazione per richiedere i primi assegni.

Il sindaco può decidere anche di avvalersi di associazioni di volontariato per la distribuzione. Soluzione adottata dal comune di Monreale, che, assieme al personale comunale, con buona probabilità si avvalerà dei volontari di Protezione civile dell’Associazione “Overland”.

Agli uffici comunali continuano ad arrivare decine e decine di autocertificazioni. A questa mattina sono più di 700.

Su queste il pool di dipendenti comunali ha avviato una prima verifica, inerente essenzialmente il corretto numero di componenti del nucleo familiare riportato sul modulo, la presenza di altre forme di sostegno economico già erogate (ed in tal caso sarà da determinare se si ha diritto ad una integrazione del sostegno pubblico con relativi buoni spesa), la presenza di altre domande presentate da altri soggetti dello stesso nucleo familiare.

Molte richieste sono arrivate incomplete, e quindi l’ufficio le ha rispedite al mittente per chiederne l’integrazione.

“Ma per quelle spedite correttamente, terminata la fase di istruttoria, si procederà immediatamente alla consegna a domicilio. Già da oggi pomeriggio”. Ad assicurarlo l’assessore al ramo, Sandro Russo.

Per chi non lo avesse ancora fatto, c’è ancora tempo entro il 15 aprile 2020, per inviare il modulo, che è scaricabile QUI. Dovrà pervenire mediante posta elettronica all’Ufficio Servizi Sociali del Comune all’indirizzo promozione.sociale@monreale.gov.it o mediante l’applicazione whatsapp al seguente numero: 339 5085905.

Beni di prima necessità, alimentari e per l’igiene, farmaci. Per un elenco completo di cosa si può comprare leggi QUI.