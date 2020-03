Netturbini a rischio Coronavirus, Capizzi al Mosaico: “Che fanno i paladini della legalità?”

Capizzi: “Così ligi a sollevare presunte irregolarità sulla sicurezza dei lavoratori, ci spieghino in cosa stanno vigilando in questo momento”

“Mi rivolgo personalmente ai rappresentanti del Mosaico, presunti paladini delle regole, così ligi a sollevare presunte irregolarità sulla sicurezza dei lavoratori. Ci spieghino in cosa stanno vigilando in questo momento”. È Piero Capizzi, ex sindaco di Monreale e attuale consigliere comunale di Alternativa Civica a lanciare l’allarme sul rischio contagio da Covid-19 dei lavoratori del settore rifiuti costretti ad operare in precarie condizioni di sicurezza. Capizzi non le manda certo a dire ai rappresentanti de Il Mosaico.

I lavoratori assunti da un’agenzia interinale per conto della ditta News System Service hanno denunciato questa mattina tramite Filodiretto le precarie condizioni che sono costretti a sopportare pur di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti. Mascherine non in regola, mancanza di altri dispositivi di protezione individuale e mancato pagamento dello stipendio di febbraio è quanto sta facendo sollevare il malcontento tra gli operai.

Adesso Capizzi chiede formalmente al movimento Il Mosaico, che in consiglio comunale sostiene il sindaco Arcidiacono, quali sono i provvedimenti che sta prendendo l’amministrazione al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza ai lavoratori. “Si tratta di lavoratori esposti ogni giorno al pericolo contagio in quanto sono costretti a raccogliere rifiuti che potrebbero essere stati manipolati da persone infette. Lavorano in una situazione di costante e permanente pericolo di contagio”.

Capizzi chiede ancora al movimento politico perché ancora non è stato firmato il contratto tra il Comune di Monreale e la New System, che consentirebbe di formulare un’offerta migliorativa, nonostante i provvedimenti giurisdizionali favorevoli.

Delusi anche i sindacati. La Uiltrasporti ha scritto al Prefetto di Palermo segnalando la carenza dei presidi di protezione individuale forniti agli addetti ai rifiuti per il contenimento del contagio Coronavirus e il mancato pagamento della mensilità di Febbraio.

“Il Rup e il sindaco non saltano dalla sedia per garantire innanzi tutto i propri concittadini e poi lavoratori?”. Pensare che avevo posto molta fiducia in questo sindaco in quanto dipendente di una società di rifiuti e quindi con esperienza nel settore”. È lo sfogo di di Pietro Caleca della Uiltrasporti.