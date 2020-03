Monreale, addetti ai rifiuti ancora senza mascherine, la SRR scrive al comune

MONREALE – Adesso la sanificazione dei mezzi viene svolta dagli stessi operatori. La New System Service, la società che ha avuto in appalto il servizio rifiuti dal comune di Monreale, ha dotato i suoi addetti dei prodotti necessari.

Agli operatori sono stati forniti anche i guanti, ma ancora non sono in possesso delle mascherine, necessarie per evitare il contagio. L’azienda non sarebbe riuscita ancora a trovarne sul mercato.

All’interno dell’azienda parte del personale è stato messo in ferie, per ridurre il rischio di contaminazione, ed il servizio presso i centri di raccolta è stato ridotto alla fascia oraria 07,00-12,00.

Ma intanto non si riduce il disagio per gli operatori ecologici, che continuano a garantire un servizio essenziale ma a rischio della loro incolumità. Lavorano senza mascherine, e per mancanza di locali aziendali provvisti di spogliatoio, sono costretti a rincasare con scarpe e tute da lavoro.

Solamente pochi giorni fa i sindacati avevano inviato al Prefetto di Palermo una nota in cui denunciavano lo stato in cui i lavoratori devono operare, minacciando l’interruzione del servizio.

Il Commissario Straordinario della SRR Palermo Ovest, Matteo Amabile, ha anche inviato una nota al comune di Monreale, e per conoscenza all’assessore regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e al dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, chiedendo esplicitamente di effettuare una verifica sulle carenze denunciate dai sindacati e di diffidare le ditte affidatarie dei servizi ad adempiere alle prescrizioni previste dalla legge.

Intanto ai lavoratori è giunta una nota dalla Temporary, la società interinale presso la quale sono stati inquadrati, nella quale, ricordando che l’attività svolta costituisce un servizio pubblico essenziale, utile e fondamentale, viene richiamato il senso di responsabilità di tutto il personale in servizio, affinché l’attività lavorativa venga svolta in modo regolare.