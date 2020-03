Coronavirus, 7 cittadini beccati a Monreale dai Carabinieri, i loro spostamenti non erano giustificati

– Da ieri sera sono stati avviati i controlli dalla Stazione dei Carabinieri di Monreale, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto presidenziale che vieta gli spostamenti, se non quelli essenziali, per arginare la diffusione del coronavirus.

Diverse le persone fermate, che hanno dovuto spiegare il motivo dei loro spostamenti. Tutti hanno dovuto compilare l’autocertificazione prevista. Successivamente i Carabinieri hanno fatto i controlli sulle dichiarazioni per appurarne la veridicità.

7 cittadini sono stati denunciati alla magistratura. Si tratta sia di adulti che di giovani. Alcuni di loro non hanno saputo addurre una giustificazione valida, altri hanno invece sostenuto di essere usciti di casa per andare a lavorare o per motivi sanitari. Ma i successivi riscontri delle forze dell’ordine hanno appurato la non veridicità delle dichiarazioni. Per loro scattata la denuncia anche per falsa dichiarazione.

Stando al decreto la violazione delle prescrizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento di un’autorità.

Ricordiamo che si può uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere compilata su questo MODULO.