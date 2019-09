Taglio sulla bolletta dell’acqua: adesso possibile chiedere il Bonus Sociale Idrico (IL MODULO ALL’INTERNO)

MONREALE – Sarà adesso possibile usufruire di uno sconto in bolletta per i consumi idrici domestici per gli utenti dell’Acquedotto Consortile Biviere. L’ente, partecipato dai comuni di Monreale e di Palermo, assicura l’approvvigionamento idrico per i cittadini delle borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Víllaciambra, Ponte Parco, Olio di Lino.

Il Bonus Sociale Idrico, introdotto a fine 2017 dall’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), consentiva, a partire da luglio 2018, alle famiglie in condizioni di disagio economico e/o famiglie numerose di richiedere un’agevolazione.

In seguito all’invio della tariffa del Servizio Idrico Integrato all’ARERA da parte dell’Acquedotto Consortile Biviere – spiega il presidente dell’Acquedotto, il dott. Giovanni Ferro – i nostri utenti potranno godere del Bonus.

Si tratta di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno) per ciascun componente il nucleo familiare.

Per beneficiarne il nucleo familiare deve avere un indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, oppure nel nucleo familiare devono esserci più di 3 figli e un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Possono godere del bonus sociale idrico anche i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che facciano domanda, a condizione che l’indicatore ISEE rispetti le soglie sopra indicate (Per scaricare la domanda clicca QUI).

Ma sono anche altre le novità annunciate dal presidente Ferro (e consultabili integralmente nell’informativa agli utenti). Nella bolletta sarà possibile trovare i consumi storici e lo stato dei pagamenti, e leggere i parametri riguardanti la composizione analitica dell’acqua distribuita.

Sarà possibile scegliere il recapito on-line delle bollette, e consultare, sempre on-line, il Portale dell’Utente per visualizzare la propria posizione contrattuale ed economica ed in caso interloquire telematicamente senza bisogno di lettere o mail.

Tra le novità previste, infine, il rimborso, per gli aventi diritto, della quota di tariffa di fognatura e depurazione non dovuta, mentre a breve si potrà avere la possibilità di consentire il pagamento on-line tramite il portale PagoPa.