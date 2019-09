Monreale, salta manto stradale in via Tre Canali, strada chiusa al traffico

MONREALE – Ancora danni causati dalle forti piogge della notte. Questa mattina uno degli alberi secolari della panoramica (la strada provincia 69), a ridosso della fontana del Drago, si è sradicato bloccando il flusso stradale tra Palermo Monreale.

Nella notte è saltato per una decina di metri il manto stradale di via Tre Canali, nel tratto in salita che porta verso la piazza, sotto il ponte di via Benedetto D’Acquisto.

Verso le 02,00 sono saltati i tombini per la forte pioggia, e poi si sono formate ed allargate le crepe sul breve tratto di strada.

Via Tre Canali era stata da qualche settimana oggetto di un intervento di ripristino, per le diverse buche che da anni rendevano difficile percorrere questa via di collegamento con piazza Vittorio Emanuele. Adesso la strada è stata interdetta al traffico autostradale.