Monreale, albero secolare cade sulla panoramica. Strada interdetta alle auto

MONREALE – Un grosso albero secolare si è abbattuto intorno alle ore 09,00 di questa mattina sulla strada provincia 69, la panoramica, bloccando il flusso stradale.

L’albero a grosso fusto si trovava a ridosso della fontana del drago. A causa delle forti piogge della notte è stato sradicato.

Per fortuna non si è verificato alcun danno ad autovetture. Durante la caduta la strada non era trafficata. Al momento l’importante arteria che collega Monreale con Palermo è interdetta alle auto. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale e stato arrivando i Vigili del Fuoco. Si prevede che nel giro di poche ore la strada possa essere liberata.