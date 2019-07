Arcidiacono: “Stima nei confronti della Ficano, sia sul profilo professionale, che umano. Non condivisibile la visione della organizzazione amministrativa dell’ente”

MONREALE – “Con dispiacere ed anche con un pò di incredulità ho letto quanto ha scritto il dott. Gullo su un quotidiano on line, in merito alla sostituzione della dott.ssa Ficano”. È con l’amaro in bocca che il sindaco Alberto Arcidiacono replica alle dichiarazioni rilasciate sulla testata giornalistica Monrealepress dall’ex consigliere ed ex sindaco Toti Gullo, sulla scelta del sindaco di sostituire il segretario generale del comune.

Alla dott.ssa Domenica Ficano, nominata dall’ex sindaco Piero Capizzi al vertice della burocrazia monrealese, Gullo aveva rivolto parole di apprezzamento per il lavoro svolto e perché “dopo aver ricevuto la busta con i proiettili, non ha abbandonato il comune ed è rimasta al suo posto. Non è stato semplice, invece lei lo ha fatto – continua Gullo -. Oggi, chi ha mandato quella busta con i proiettili è un po’ come se avesse vinto. Io auguro alla Ficano di poter lavorare in un nuovo comune senza ricevere più minacce e buste varie”.

“Poichè il dott. Gullo è stato sindaco prima di me, oltre che consigliere – replica Arcidiacono – sa bene che il segretario comunale viene scelto dal Sindaco all’interno di un Albo al quale è possibile iscriversi solo dopo avere conseguito una laurea e superato un concorso pubblico, nonché un corso di formazione specifico; e viene nominato al fine di fornire assistenza giuridica agli organi del Comune per garantire che i loro atti siano conformi alle norme di legge, allo Statuto e alle procedure amministrative.

Queste due premesse fanno sì che la competenza di qualunque segretario sia difficilmente contestabile, e che la scelta dello stesso, da parte dei sindaci, sia conseguente alla valutazione di due elementi: la qualità umana ed etica della persona, e la loro visione dell’apparato organizzativo ed amministrativo”.

“La dottoressa Ficano – precisa Arcidiacono – sa bene che rispetto al primo parametro nulla le eccepisco, tanto da non avere lesinato manifestazioni di stima nei suoi confronti, sia sul profilo professionale, che umano per l’impegno ed il coraggio con cui ha affiancato il mio predecessore”.

Ma per il sindaco un altro aspetto è stato tenuto in considerazione nella scelta di rimuovere il segretario, ossia la diversa visione della organizzazione amministrativa. “Come già detto durante la campagna elettorale, sto tentando di riordinare gli uffici comunali, al fine di rendere il loro operato più efficace ed efficiente.

Questa è l’unica autentica motivazione che mi ha dissuaso dal rinnovarle l’incarico e come previsto dalla legge, e nella logica dello spoils system, ne ho nominato uno nuovo che saprà essere competente, onesto e coraggioso come lo è stato il suo predecessore.

La mia spiegazione era semplice; la considerazione fatta dal dott. Gullo invece resta soltanto scorretta, ingiusta e fuori luogo sia nei miei confronti che in quelli del nuovo segretario”.

La dott.ssa Domenica Ficano, temporaneamente sostituita dal dott. Fragale per il godimento di una settimana di ferie, rimarrà in carica fino a fine mese. Oggi pomeriggio è giunta dal Ministero degli Interni la disposizione di assegnazione del nuovo segretario al comune di Monreale. Ma prima della presa in servizio del nuovo segretario, il comune dovrà effettuare alcuni adempimenti di propria competenza, quali l’emissione del provvedimento di nomina.