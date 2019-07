Monreale in cerca del nuovo Segretario comunale. Aperti i termini per presentare la candidatura

MONREALE – Finita l’era Capizzi, si interrompe anche l’avventura del segretario comune. L’amministrazione guidata da Alberto Arcidiacono non ha mai nascosto l’intenzione di sostituire la dott.ssa Domenica Ficano e questa settimana si preannuncia cruciale per il cambio al vertice della burocrazia monrealese.

Una sostituzione annunciata anche in campagna elettorale da parte della squadra uscita vittoriosa alle elezioni, che serve alla giunta Arcidiacono a palesare un deciso cambio di passo rispetto a quanto fatto dall’amministrazione Capizzi. L’attuale segretario comunale è stato voluto dalla trascorsa giunta ed è da considerarsi come il braccio tecnico dell’organo politico.

Domanica Ficano sarà dunque una delle “vittime” dello “spoil system” che da la possibilità al nuovo sindaco di Monreale di modificare le figure apicali della macchina amministrativa, tra cui, appunto, il segretario comunale con il quale il primo cittadino intrattiene un rapporto fiduciario.

Con un avviso del Ministero dell’Interno, si da ora la possibilità ai segretari comunali di presentare il proprio curriculum vitae al Comune normanno. La domanda potrà essere inoltrata entro il 15 luglio. Monreale è uno di quei comuni che sono stati inseriti dal Ministero nella lista degli enti che sostituiranno il proprio segretario comunale. L’ultima parola sul nome l’avrà il sindaco, la nomina ha, infatti, carattere discrezionale.

Il mandato di Domenica Ficano è iniziato nell’ottobre del 2014 e non sono stati di certo 5 anni in discesa per lei che ha attraversato uno dei periodi più neri nella storia del Comune di Monreale, quella della dichiarazione dello stato di insolvenza dell’ente, e per questo motivo è stata tanto criticata.

Nonostante i risultati deludenti il segretario comunale è stato comunque premiato dalla trascorsa amministrazione, guidata da Capizzi, il quale ha assicurato alla Ficano, nel corso della propria legislatura, succulenti premi di risultato. L’ultimo atto risale allo scorso giugno quando alla segretaria è stata riconosciuta un’indennità di circa 13 mila euro, a fronte della massima valutazione assegnata dall’ormai ex sindaco.