Monreale, raffiche di vento allentano i cavi elettrici. Rischio per passanti e residenti

MONREALE – Le forti raffiche di vento di questa notte hanno creato qualche problema sia a Palermo, dove nella notte alcuni rami si sono abbattuti su delle auto, che a Monreale.

Nella parte alta della cittadina normanna, in via Tavola Tonda e in salita Fontana dell’orto, il vento ha staccato alcuni cavi elettrici dai ganci che li tenevano fissati al muro.

Come si evince dalle immagini i cavi pendono sulla strada e sono fissati ai muri in maniera incerta e poco sicura. I residenti lamentano possibili rischi per i passanti nel caso in cui dovessero staccarsi definitivamente.