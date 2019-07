Piazza Indipendenza, rami cadono sulle auto parcheggiate

Monreale, incendio in via Pietro Novelli (FOTO)

Cronaca

[gallery ids="110821,110822,110823,110824,110825"] Monreale - È stato necessario l'intervento di una squadra della Forestale e della Protezione civile per spegnere le fiamme di un incendio che si è sviluppato in tarda mattinata a Monreale. Il rogo si è sviluppato attorno alle 12.30 in via P..