Guendalina affidata ai volontari. Lunedì verrà portata in clinica

MONREALE – La cagnetta di beagle recuperata ieri ha trascorso la notte nei locali del depuratore. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute, il veterinario dell’Asp, atteso per ieri sera, non l’ha ancora visitata. Non sono mancati cibo e acqua.

Nel frattempo è arrivata una richiesta di affidamento dell’animale. A farne domanda la volontaria Ermenegilda Pecoraro, contatta da Silvana Lo Iacono dell’associazione “Il pelo sul cuore”. Guendalina, così è stata chiamata la cagnetta, è stata già prelevata e lunedì sarà portata in clinica per una consulenza oncologica.

L’associazione “Il pelo sul cuore” si è fatta promotrice di una lotteria di beneficenza. L’obiettivo è utilizzare il ricavato per i tanti pelosi del territorio. “La richiesta è stata protocollata al comune mesi fa – spiegano i membri dell’associazione – ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Sono dei fondi che oggi sarebbero potuti essere utilizzati per soccorrere la cagnetta”.

Le volontarie fanno appello a tutti coloro vogliono contribuire alle spese per le cure della cagnetta. Per informazioni contattare il numero 380 172 1981.