Randagismo, abbandonata con una corda al collo e due tumori

MONREALE – La sua unica colpa è quella di non essere più in buona salute, due grosse masse allo stomaco le hanno fatto perdere la sua vivacità ma non la sensibilità. Probabilmente è iniziato così il calvario di una femmina di beagle abbandonata con una corda al collo. L’animale è stata ritrovata che vagava nella periferia di Monreale.

Innumerevoli le segnalazioni inoltrate dai residenti alla Polizia municipale, è stato necessario l’intervento dell’assessore Nicola Taibi.

Oggi pomeriggio sul posto sono giunti l’accalappia cani del comune scortato da una pattuglia di vigili. Dopo aver verificato che l’animale non avesse il microchip è stato prelevato e portato negli uffici dell’acquedotto dove si attende l’arrivo del veterinario dell’Asp.

Storie di questo tipo non sono nuove nel territorio di Monreale e con l’arrivo dell’estate aumentano.

Il Comune di Monreale purtroppo non dispone di una stanza di pronto soccorso quindi le emergenze vengono gestite con grande difficoltà. Inoltre, nessuna campagna di sterilizzazione è stata messa in atto. In passato, soltanto una campagna di microchippatura è stata svolta.

Il fenomeno del randagismo è un problema irrisolto. L’amministrazione Capizzi a febbraio aveva fatto ricorso alla collaborazione delle associazioni, attraverso un avviso esplorativo che si è rivelato un flop. Guardia Nazionale Ambientale di Siracusa, Guardia Nazionale Ambientale di Gravina di Catania, Guardie Ambientali d’Italia, con sede operativa a San Cipirello, l’Associazione Corpo Volontario di Difesa Territoriale – distaccamento di Monreale sono le associazioni che a novembre avevano manifestato interesse ma sparite dopo il primo sopralluogo nei locali di San Martino delle Scale e i primi incontri con il dirigente Maurizio Busacca e l’ex assessore Alessandro Zingales. “I locali necessitavano di interventi strutturali – dichiara Busacca – e le associazioni non avevano budget da impegnare nelle spese così come il comune. Per altre realtà i locali erano troppo distanti preferivano un posto più vicino a Monreale”.