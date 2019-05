Palermo ricorda le vittime della mafia: iniziative e piazze piene oggi. Ma la polemica è dietro l’angolo

Palermo, 23 maggio 2019 – Sono appena sbarcati i centinaia di studenti proveniente da tutta Italia per commemorare, nella data di oggi, la strage di Capaci, in cui furono brutalmente uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

È la nave della legalità quella che approda questa mattina in città, ma oltre a tanti studenti spinti da nobili intenti la giornata di oggi rischia di portare anche qualche diatriba. Come sempre capita ultimamente, al centro di possibili malcontenti c’è la presenza del ministro degli Interni Matteo Salvini, che oggi sarà presente a Palermo per parlare nell’aula bunker in occasione della commemorazione.

O meglio: non è che sia esattamente Salvini al centro della polemica, ma innegabilmente ha un certo ruolo anche lui. Ieri sera il presidente della commissione antimafia Claudio Fava ha dichiarato che non parteciperà alla commemorazione in aula bunker a causa della scaletta degli interventi “imposta da Roma”, come riporta Repubblica.

“Domani non andrò a ricordare Giovanni Falcone nell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti. Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel Festino di Santa Rosalia. […] domani ci saranno i ministri romani, gli unici che avranno titolo per parlare e per spiegarci come si combatte Cosa nostra. Cioè verranno loro, da Roma, per spiegarlo a noi siciliani, a chi da mezzo secolo si scortica l’anima e si piaga le ginocchia nel tentativo di liberarsi dalle mafie”.

“Il mio problema non è che invitino Salvini – prosegue Fava -. Il mio problema è che chiedano a lui di dire e a noi di ascoltare. Fossi io la sorella di Giovanni Falcone, avrei chiesto a Salvini di venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti. Di avere l’umiltà, per un giorno, un solo giorno, di capire che nella vita ci sono cose più grande delle campagne elettorali e delle dirette televisive. Se fossi io la Fondazione Falcone, avrei invitato i signori ministri nell’aula bunker di Palermo per ascoltare il procuratore generale di Palermo, il direttore del centro Impastato, il presidente della Fondazione La Torre, il procuratore della Repubblica di Agrigento (quello che Salvini vuole denunziare), il sindaco di Palermo, il portavoce della cooperativa Placido Rizzotto che si occupa da 20 anni dei beni confiscati ai corleonesi, un paio di giornalisti che di mafia ne scrivono ogni giorno da un quarto di secolo, il presidente di Libera, quello di Addiopizzo e magari anche il sottoscritto, per spiegare alle autorità romane quello che abbiamo imparato sulle antimafie di latta […]. Ma così non sarà. Verrà Salvini, e parlerà. Gli altri, muti. Pazienza. Io domani vado a Capaci”.

Parole sicuramente dure quelle di Fava, ma anche il presidente della Regione Nello Musumeci non è proprio contento e ha deciso di non recarsi in aula bunker: “Non andrò e mi dispiace per la signora Falcone. Le polemiche sono tante, c’è troppo veleno e tutto questo non suona a rispetto della memoria del giudice Falcone e dei poveri agenti della scorta. Ricorderò Falcone alla caserma Lungaro per la deposizione della corona d’alloro da parte del capo della polizia. Poi tornerò nel mio ufficio a lavorare per tentare di tirar fuori i ragazzi dal condizionamento da parte della criminalità organizzata che si nutre e alimenta nella disperazione dei giovani soprattutto nelle periferie dove lo Stato ha difficoltà ad arrivare”.

Comunque, a prescindere dalle posizioni dei politici, non è che Palermo si stia dimostrando proprio felice di accogliere Salvini. Da giorni ormai impazza in tutta Italia la protesta dei lenzuoli, e il capoluogo siciliano non fa eccezione. Lenzuoli contro Salvini fanno la loro comparsa sui balconi del centro storico e non solo; se vi rimarranno o se qualcuno armato di scala si prenderà la briga di rimuoverli per dare il contentino al ministro dell’Interno, lo scopriremo durante la giornata.

Il ministro degli Interni, tra le altre cose, ha dichiarato qualche giorno fa, in merito alla vicenda che ha visto al centro dell’attenzione la sospensione della professoressa Dell’Aria, che avrebbe incontrato oggi la docente sospesa e gli studenti per spiegare loro cosa stia facendo per la sicurezza del paese. Giornata piena per il ministro.

Ma oggi è una giornata densa di impegni per tutti in realtà: come già detto l’incontro istituzionale si terrà presso l’aula bunker dell’Ucciardone; oggi pomeriggio, come ogni anno, partiranno i cortei che muoveranno alle 15.30 da via D’Amelio e alle 16 dall’aula bunker per congiungersi in via Notarbartolo sotto l’Albero di Falcone per il silenzio alle ore 17.58, ora esatta in cui, quel tragico 23 maggio di 27 anni, avvenne la strage.

Non ci resta che augurarci che Fava e Musumeci abbiano torto, e che l’incontro di oggi in aula bunker non si trasformi in un triste e grottesco comizio politico. Ma non tanto perché sia importante rompere le uova nel paniere a qualcuno, quanto più per conservare un po’ di dignità.