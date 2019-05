Lavora in nero ma prende il reddito di cittadinanza, beccato a Sferracavallo un furbetto

Palermo, 21 maggio 2019 – Un palermitano di 52 anni è stato denunciato dai Carabinieri della stazione Partanna Mondello e dal locale Nucleo ispettorato del lavoro a seguito di un servizio specifico per la verifica delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza.

Dalle investigazioni e da vari controlli è emerso che il soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza in misura di 300 €, svolgeva anche prestazioni in nero. Pare che sia stato infatti sorpreso dai militari dell’Arma mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione per una ditta edile.

La ditta individuale, che non risultava iscritta alla camera di commercio, impiegava l’uomo in nero. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché responsabile di “omessa visita medica e formazione del personale – mancata redazione del piano operativo di sicurezza e nomina del medico competente”, e gli è stato inoltre notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

I militari hanno inoltre individuato un’ulteriore società edile che impiegava un altro lavoratore in nero; anche per questa società è stato emesso il medesimo provvedimento di sospensione. La carta acquisti intestata al beneficiario del reddito di cittadinanza è stata sequestrata ed è stata elevata una sanzione per 7.200 € di ammende in fase di quantificazione, stimate intorno a 60.000 €.