Produttività del segretario comunale. Lo Biondo: “Nel 2016 non ha partecipato per ben 21 volte su 28 sedute di consiglio comunale totali”

Monreale, 8 settembre 2018 – “Quali sono i risultati per cui è riconosciuto un premio di produttività per il segretario generale, per l’operato del 2016?”

Massimiliano Lo Biondo esprime una profonda critica sulla determina sindacale che ha attribuito al segretario generale del comune, la dott.ssa Domenica Ficano, un punteggio di 100 su 100, al quale corrisponderà il massimo del premio previsto, circa 9.500€.

Una questione già sollevata su queste pagine, e che già aveva riscosso diverse critiche dai consiglieri di Forza Italia, Giuseppe Guzzo e Antonella Giuliano, che ne avevano messo i dubbio la legittimità (VEDI ARTICOLO).

Lo Biondo si sofferma in particolare su un aspetto della determina, quello relativo alla piena partecipazione del segretario comunale alle sedute consiliari.

“E’ stato attribuito un punteggio pieno, come si evince nella determinazione sindacale n. 53 del 17/09/2018, che la segretaria stessa ha firmato per accettazione, ma quella stessa determinazione, invece, è viziata da un errore sostanziale! In quella determina è scritto che il segretario generale ha assicurato, nell’ambito dell’attività ordinaria, la regolare presenza alle sedute di GM e del consiglio comunale. Parametro cui è stato attribuito punteggio pieno: 10 punti!

Nel 2016, in realtà, il segretario generale non ha partecipato a ben 21 sedute di consiglio comunale su 28 totali! Chi ha deciso, allora, di attribuire il punteggio pieno nonostante le 21 assenze su 28 sedute totali?

E’ una bugia contro i cittadini e contro ogni principio di meritocrazia: porta in seno un e(o)rrore e al tempo stesso, ingiustamente, mette le mani nelle tasche dei cittadini monrealesi.

Credo sia opportuno che gli organi competenti, che già erroneamente si sono espressi, ritirino quella determina e rivedano quei parametri che impegnano i soldi pubblici, visto che nella realtà i parametri così non hanno riscontro.

E’ doveroso verso i dipendenti comunali e i cittadini!

La mancata partecipazione a ben 21 sedute su 28 totali di consiglio comunale, oltre a essere una grave mancanza verso l’istituzione consiliare, a cascata, annulla, nella determina, la motivazione della funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale.

Come si può parlare di partecipazione e funzioni consultive quando non si partecipa?!

Rivedere e riscontrare il contenuto di quella determina, è doveroso verso gli impiegati comunali che ogni giorno si presentano sul posto di lavoro e che a loro volta sono giudicati dagli stessi organi oggi interessati e verso quei cittadini che sgobbano un anno per raggiungere cifre assai inferiori a 9 mila euro.

Rimango a disposizione per fornire le delibere che mostrano tutte le assenze del segretario generale alle sedute di consiglio comunale del 2016! E anche le delibere del 2017, dove la musica non cambia!

Confido nel buon senso da parte di tutti.