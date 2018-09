Monreale. In arrivo premio di risultato 2016 per il segretario generale. Per il sindaco Capizzi conseguito il 100% degli obiettivi

Monreale, 19 settembre 2018 – Come era successo per l’anno 2015, il sindaco Piero Capizzi ha assegnato al segretario generale, la dott.ssa Domenica Ficano, una valutazione con punteggio massimo sull’operato svolto nel corso del 2016. Questo, dopo che l’Organismo Interno di Vigilanza, al quale a fine giugno il sindaco aveva trasmesso la relazione del Segretario generale ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato 2016 e la scheda di valutazione, non ha sollevato alcuna eccezione in merito.

La dott.ssa Ficano ha conseguito così il punteggio massimo per ciascuno dei parametri di valutazione, sia quelli relativi alle attività ordinarie che straordinarie.

La normativa di riferimento, il CCNL dei Segretari comunali e provinciali, prevede che ai segretari comunali sia attribuito un compenso annuale pari al massimo al 10% del monte salari, sotto forma di retribuzione di risultato, in correlazione al conseguimento di obiettivi assegnati e tenuto conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Per la Ficano si tradurrebbe, in soldoni, in circa 9,500 €, così come era avvenuto l’anno scorso, quando le era stato anche riconosciuto il conseguimento del 100% degli obiettivi stabiliti per il 2015. Successivamente all’annuncio della notizia, in consiglio comunale era scoppiato il putiferio.

Quest’anno, tra le motivazioni addotte, nella determina sindacale si legge che l’attività del segretario ha determinato per l’Ente un notevole risparmio di spesa in campo transattivo (€1.741.000 per piano riequilibrio e parte corrente), un riaccredito nei tempi medi di pagamento e quindi nei confronti delle ditte locali, la presentazione nei termini del referto alla Corte dei Conti relativo all’attività di controllo.

Da un’attenta analisi dei parametri di valutazione alcune perplessità sorgono. Tra le attività ordinarie previste, si legge che il segretario ha assicurato regolare presenza alle sedute del Consiglio Comunale, un dato certamente da attenzionare meglio e verificare, dato che tantissime volte la Ficano è stata sostituita in aula dal dott. Giancarlo Li Vecchi.

Non si comprende neanche bene come nell’ambito delle attività aggiuntive vengano contemplate quelle di “Responsabile Trasparenza e Corruzione” o di “Presidente Commissione di Disciplina per i Dirigenti”, che già sono strettamente di competenza di un segretario comunale, né in quale ambito abbia svolto l’altra attività aggiuntiva di “Rappresentanza esterna”.

Non si comprende bene, soprattutto, il criterio di assegnazione dei punteggi, che dovrebbero essere parametrati sulla base di risultati conseguiti all’interno di un range oggettivamente quantificabile.

All’interno della determinazione sindacale è inserita la scala parametrale, che prevede, in caso di punteggio conseguito tra l’80% e il 100%,un premio equivalente al 10% del monte salari, nella fattispecie circa 9.950 €. Il sindaco, sentito sulla questione, spiega però che data la situazione finanziaria dell’ente, l’amministrazione si è orientata per ridurre drasticamente il premio assegnato a tutti i dirigenti, e che quello della dott.ssa Ficano dovrebbe attestarsi intorno ai 1.000 €.

Vedremo. Intanto la determina sindacale conferisce mandato al Dirigente AGRU di procedere alla relativa liquidazione. A Monreale il Dirigente AGRU è anche il segretario generale, la dott.ssa Domenica Ficano.