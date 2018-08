Il canale Vadduneddu Badame esonda, un fiume di plastica e di rifiuti (VIDEO)

Caccia aperta in Sicilia dal 1 settembre, a Monreale i tesserini dal 20 agosto

Cronaca

Monreale, 17 agosto 2018 - Doppiette in azione dal primo settembre in Sicilia. Pubblicato sulla gazzetta ufficiale di oggi il calendario venatorio per la stagione 2018/2019. I giorni di caccia e le specie animali che possono finire nel mirino dei fucili sono elencati in un decreto dell’Assessor..