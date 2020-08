In arrivo 5 milioni di euro per l’ex Cres di Monreale

5 milioni di euro sono stati destinati all’ex Cres di Monreale dalla regione siciliana. La grande struttura è stata identificata coma nuova sede di Palermo del Cefpas.

Quello che è stato per tanti anni un polo di eccellenza della regione siciliana per l’elettronica verrà utilizzato per ospitare il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario della regione siciliana.

È quanto prevede il piano, da 120 milioni di euro, messo in atto dal governatore Musumeci relativo agli investimenti infrastrutturali per la sanità siciliana.

I fondi derivano dalla certificazione del programma europeo 2007-2013. Il piano prevede complessivamente 34 interventi su tutto il territorio regionale.

“Questo ulteriore programma – spiega il presidente Nello Musumeci – ci consente di proseguire l’azione di rinnovamento della edilizia e delle tecnologie sanitarie dell’Isola con il preciso obiettivo di far recuperare alla Sicilia il troppo tempo perduto”.

Tra le azioni più significative previste dalla nuova riprogrammazione emergono, nell’area del Palermitano, una serie di investimenti importanti come la realizzazione di un nuovo padiglione all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “Mirri” (10 milioni di euro) con i laboratori di biologia molecolare e il centro informatico, la ristrutturazione del Padiglione 10 dell’Ospedale Civico di Palermo (10 milioni di euro) destinato alle nuove attività comuni dell’Ismett e dell’Arnas e il completamento del finanziamento per la riqualificazione del Cto, sempre nel capoluogo regionale (10 milioni di euro che si sommano agli ulteriori 10 già finanziati), finalizzato alla costituzione dell’Istituto regionale per le malattie infettive.

Il nuovo Piano varato dalla Giunta regionale si inserisce nel più ampio quadro di oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti disponibili e in grande parte già programmati sulle diverse linee di finanziamento a disposizione del sistema sanitario regionale che prevede, ad esempio, il nuovo Polo ospedaliero di Palermo, l’Ismett2 a Carini ed il nuovo Ospedale di Siracusa.