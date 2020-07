Paura a San Martino delle Scale, una donna accerchiata e aggredita da cani

Attimi di paura a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, dopo che una donna è stata accerchiata da un branco di cani. Non è chiaro se si tratta di cani randagi o di animali provenienti dalla casa di un privato, fatto sta che il branco di cani non ha esitato ad aggredire la signora al suo passaggio.

La vicenda si è svolta questa mattina nelle vicinanze dello studio medico della dottoressa Caló. La signora si stava recando proprio dal medico per prendere il turno. Uno dei cani del branco però l’ha aggredita saltandole addosso. Sono stati veri e propri momenti di terrore, come racconta in un post sul gruppo Facebook del Comitato cittadino di San Martino delle Scale.

“Volevo ringraziare le persone che non sono intervenute stamattina – riferisce – nonostante le mie urla di aiuto perché uno dei tre cani, che si trovano in quella zona, mi aveva attaccata, aggredendomi e saltandomi addosso. Mi sono ritrovata da sola, aggrappata ad una ringhiera, urlando aiuto con la paura a mille. Complimenti per l’umanità. Sono terribilmente inorridita e arrabbiata”.

Quello della presenza dei cani nella zona è un problema denunciato da tempo dai residenti della frazione. “I cani attaccano chiunque si trovi in quella piazza – denuncia il consigliere comunale Mimmo Vittorino – ma anche chi passa con biciclette e scooter. Chiediamo all’amministrazione di intervenire quanto prima per evitare che accadano fatti come quelli di questa mattina e di portare i cani in un luogo più idoneo e sicuro”. (IMMAGINE DI REPERTORIO)