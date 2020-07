Cane abbandonato in gravi condizioni, i residenti di via Giordano “aiutatelo”

A Monreale non esiste un rifugio né una stanza per ricoverare i cani

È una triste storia fatta di disinteresse e mancanza di civiltà. Un cane in cattive condizioni di salute da diversi giorni staziona in via Biagio Giordano, davanti il liceo Mario D’Aleo. Tante le segnalazioni dei lettori arrivate in redazione per chiedere un intervento.

“Ho chiamato ripetutamente la polizia municipale – scrive un lettore – che non ha mai risposto alle mie telefonate. Pertanto, vi prego di aiutare questa povera creatura in cerca di salvezza. La situazione per lui sta diventando insostenibile, essendo costretto a vivere in condizioni fisiche estreme, per via di alcune malattie infettive”.

Altri cittadini hanno chiesto l’aiuto dei volontari ma il problema a Monreale è sempre lo stesso non c’è un rifugio dove portare il cane. “Sono pronta a recuperare l’animale – dice Silvana Lo Iacono dell’associazione Un pelo sul cuore – ma non ho un luogo dove portarlo. Ho chiesto anche ad un’altra volontaria ma lei non ha più spazio, troppi i randagi che sono stati recuperati negli ultimi mesi”.