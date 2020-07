Decine di salme a deposito al Cimitero di Monreale, un cittadino: “Vergogna”

Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità .

È sempre sempre critica la situazione all’interno del deposito del Cimitero monumentale di Monreale. È un video inviato alla nostra redazione da un cittadino che mostra il sovraffollamento di salme in attesa di una degna sepoltura. Alcuni dei defunti sono collocati nel deposito sotterraneo ormai da anni.



Sono immagini tristi, commentate con amarezza da chi ha realizzato il video. Si tratta di un familiare che attende la sepoltura di un congiunto da mesi e che per andare e lasciare un fiore sulla tomba è costretto a scendere in quel deposito in cui sono presenti decine di bare. Chi trova il coraggio di scendere quai gradino trova aria irrespirabile e forti odori. Tante sono le persone che rinunciano di visitare il caro defunto proprio per non assistere alla cruda scena che si presenta ai proprio occhi una volta varcata la soglia del deposito.

Nonostante siano stati fatti degli sforzi, la situazione è ancora critica e tanta è l’amarezza dei cittadini nel vedere così tanti defunti in attesa di essere seppelliti.