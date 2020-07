I volontari di Basta Crederci invitati a “rallentare” i blitz, “Noi amareggiati”

Potrebbero benissimo stare a casa ad attendere l’assegno del reddito di cittadinanza o dedicarsi ad altre attività di volontariato, eppure hanno scelto di dedicarsi, anima e corpo, al decoro della città di Monreale. Tra mille difficoltà, hanno eseguito già numerosi “blitz” in altrettanti luoghi degradati e abbandonati del paese. Sotto il sole, sotto la pioggia, al freddo o al caldo, loro erano lì a pulire, spazzare, tagliare. Ora la loro attività è a rischio, visto che forse a qualcuno non va giù che ci siano dei volontari che “producono” rifiuti derivanti dalla pulizia di strade, ville e giardini pubblici.

Sono amareggiati i membri del gruppo “Basta crederci”, composto non solo da beneficiari del Reddito di Cittadinanza ma anche da normali cittadini che hanno scelto di dare un contributo per il decoro di Monreale. Nonostante i premi ricevuti, adesso c’è qualcuno che vorrebbe fermarli, o almeno vorrebbe provarci, solo perchè i rifiuti tolti dalle strade intralcerebbero o andrebbero ad aumentare il lavoro della ditta che si occupa di rifiuti. Almeno questo è quanto sostenuto dai volontari che si sono visti arrivare un invito, non tanto celato, ad “andare più piano” nelle attività di bonifica.

Intanto il gruppo ha completato la pulizia delle aree attigue alla scuola Pietro Novelli ma restano ancora i rifiuti in attesa di essere ritirati in Via Cretazzi, via del Monte, via Baronio Manfredi. Da qui l’invito a “rallentare” le operazioni che sarebbero troppo veloci da parte del gruppo Basta Crederci. “Nonostante ci sia qualcuno che vorrebbe fermarci, nonostante la delusione – dice uno dei membri del gruppo -, continueremo a lavorare per il bene di Monreale. I premi non ci servono – aggiunge – ma ci piacerebbe che non ci venissero messi i bastoni tra le ruote e, almeno una volta ogni tanto, ci venisse dato almeno un bicchiere d’acqua dall’amministrazione alla quale chiediamo che ci venga anche data la possibilità di continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto con spirito di comunità”.

La redazione di Filodiretto ha provato a contattare l’assessore ai Rifiuti del Comune di Monreale Salvatore Grippi senza esito.