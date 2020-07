Via Strada Ferrata a senso unico, delimitata una pista per il jogging

MONREALE – Sono state apportate delle modifiche alla viabilità nel territorio comunale. Dopo la piccola rivoluzione nel centro storico di Monreale, anche in via Venero sono state realizzati dei corridoi adibiti esclusivamente ai pedoni. Ma un’altra piccola rivoluzione riguarda via Strada Ferrata, una via periferica, a basso traffico veicolare, utilizzata invece tantissimo dai podisti.

Ogni pomeriggio decine e decine di persone, semplici appassionati della corsa ma anche atleti iscritti a società sportive, si riversano sulla strada e la utilizzano come se fosse una pista di atletica, data la nota e storica carenza di aree sportive in paese.

Ed è per venire incontro alle loro esigenze che l’amministrazione comunale ha deciso di rendere a senso unico il lungo tratto di strada, riducendone la carreggiata a disposizione delle auto, a beneficio di un’altra riservata ai pedoni.

Giorni fa il sopralluogo svolto dagli agenti della Polizia Municipale, coadiuvati dagli assessori Nicola Taibi e Ignazio Davì.

“Ancora da decidere la direzione di marcia – spiega Taibi -. Abbiamo voluto delimitare un’area percorsa giornalmente dagli sportivi, in modo che possano correre in sicurezza, con tanto di cartello che avvisa gli automobilisti della loro presenza”.

L’ipotesi ci era stata anticipata, pur se allo stato embrionale, nel corso di un’intervista rilasciataci da Roberto Gambino, portavoce del Mosaico.

“A giorni – continua Taibi – verranno avviati gli interventi di pulizia dei bordi stradali invasi dalle sterpaglie”.