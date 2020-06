Sale sul pullman senza pagare il biglietto, autista e poliziotto aggrediti

PALERMO – Ieri pomeriggio in piazza Cairoli tre giovani di nazionalità Gambiana hanno provato a salire su un pullman senza pagare il biglietto. L’autista non ha accettato il gesto e così li ha invitati più volte a scendere. Ma ciò non ha funzionato perché si è accesa una pesante lite con aggressioni verbali che hanno spinto il conducente del mezzo a chiamare le forze dell’ordine che giunte sul posto hanno proceduto con l’identificazione dei tre.

I giovani non hanno voluto mostrare le proprie generalità e così sono stati denunciati. Uno di loro è stato anche tratto in arresto con l’accusa di oltraggio e violenza a pubblico ufficiale perché ha aggredito fisicamente due agenti che adesso si trovano all’ospedale Ingrassia per escoriazioni e lividi.

Al termine degli accertamenti è venuto fuori che al ragazzo che ha aggredito i poliziotti era stata respinta una richiesta di asilo e questo potrebbe essere stato uno dei motivi scatenanti della lite.