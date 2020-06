Monreale, Silvio Russo eletto segretario del Partito Democratico

MONREALE – Silvestre (noto come Silvio) Russo è il nuovo segretario del circolo monrealese del Partito Democratico. Su 103 iscritti in 59 hanno votato entro le 12,00 di oggi. 65 i voti validi, e quelli nulli. Silvio Russo ha conseguito 47 preferenze, mentre a Giuseppe Davide Caruso, che ieri sera si era ritirato dalla corsa alla segreteria, in polemica con le modalità di voto che non ne garantivano la segretezza, sono andate 9 preferenze. Ben 44 degli iscritti si sono astenuti dal voto.

È certamente venuto a mancare il sostegno dei veterani della sinistra monrealese.

“La casa dem – dichiara a caldo Marta Salvia, componente dell’ex direttivo – alla vigilia del congresso ci ha privato di un confronto e di un dialogo pur sempre ricco di esperienza.

Le beghe passate purtroppo non hanno permesso di guardare al futuro con fiducia ed ottimismo, elementi oggi prioritari”.

“Russo è un politico coerente che è sempre rimasto fermo a sinistra e dunque fedele ai principi del partito democratico. Chi meglio di lui poteva assumere questo ruolo di guida e rinascita del partito democratico”.

La nomina di Russo a segretario verrà proclamata nei prossimi giorni dal Congresso degli iscritti che verrà appositamente convocato, pur se si prevedono ricorsi per l’annullamento del voto.

In un secondo tempo si provvederà alla nomina dei componenti del direttivo.