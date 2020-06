Monreale, nuova ZTL, via Arcivescovado e via Cappuccini a senso unico il venerdì e sabato sera

MONREALE – Approvate dalla giunta comunale importanti modifiche alla regolamentazione della mobilità urbana nel centro storico della città.

L’indirizzo politico è stato dato dall’assessore Nicola Taibi, con delega alla Polizia Municipale.

Confermata l’isola pedonale permanente in piazza Guglielmo II, mentre viene istituita una zona a traffico limitato (ZTL) in via Dante Alighieri e in piazza Vittorio Emanuele dalle ore 09.00 alle ore 20.00, per tutta la settimana.

In via Dante Alighieri e in piazza Vittorio Emanuele non sarà mai consentita la fermata.

Altra rivoluzione in via Cappuccini e in via Arcivescovado, dove per il venerdì e per il sabato, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, viene istituito il senso unico di marcia, da via Florio verso via B. D’Acquisto.

Definiti anche gli orari delle operazioni di carico e scarico merci in tutto il territorio comunale, dove potranno avvenire dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Spostata inoltre l’area di sosta dei taxi da via B. D’Acquisto a piazza Vittorio Emanuele II.