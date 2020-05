Un reale contrasto all’abusivismo, sarebbe questo un segno tangibile per commemorare Giovanni Falcone

MONREALE – Monreale non potrà usufruire dei fondi a favore del turismo messi a disposizione dalla regione siciliana per quei comuni non capoluogo di provincia che hanno registrato più di 500.000 presenze turistiche nel 2019. Cefalù, Taormina, Giardini Naxos, Lipari, San Vito lo Capo, Noto e altri comuni della Sicilia potranno attingere al fondo perequativo di 2 milioni di euro che gli consentirà di potere fare quegli investimenti necessari alla ripresa del turismo anche in termini di sicurezza. Tagliata fuori la città di Monreale, anche se, con molta probabilità, ne avrebbe avuto pieno diritto.

Ma il dato sulle presenze turistiche è inferiore alla soglia prevista. Almeno quello ufficiale, quello che fa riferimento a quella ventina di strutture ricettive registrate e in ordine con la normativa vigente. Una minoranza rispetto alla sessantina di strutture che invece lavorano nell’ombra, non versano tasse, non sono tenute a rispettare norme igienico sanitarie, non richiedono e non versano al comune la tassa di soggiorno, fanno concorrenza sleale alle strutture in regola. E che non registrano in modo ufficiale i loro ospiti, facendo così perdere al comune l’opportunità di accedere a questa risorsa messa a disposizione dalla regione per fare crescere e migliorare l’offerta turistica.

L’abusivismo nel settore delle strutture ricettive a Monreale è cosa nota. Dell’ottantina di case vacanze, b&b, hotel, affittacamere visionabili nei portali online, solo una sparuta ventina risulta regolarmente registrata. Il 70-75% delle strutture opera in nero.

Un dato noto, dicevo. Il 10 settembre 2019 l’assessore al turismo Geppino Pupella, sollecitato da un’interrogazione consiliare dei consiglieri comunali Giuseppe Di Verde e Mimmo Vittorino, confermò questi dati, annunciando che sarebbe partita immediatamente la caccia agli evasori.

Un annuncio che rimase lettera morta, tanto che a distanza di 8 mesi nessuna azione contro l’abusivismo è stata fatta, nessun agente della Polizia Municipale è stato inviato a fare accertamenti, nessun abusivo è stato portato allo scoperto. Con un duplice danno. Se da una parte gli imprenditori regolari sono costretti a fare i conti con una concorrenza sleale, d’altra parte passa il messaggio che a Monreale l’abusivismo può deliberatamente operare.

Nel corso del confronto tra amministratori ed esercenti, tenutosi ieri mattina su richiesta della commissione bilancio per discutere sulla tassa di soggiorno, è emerso come a Monreale l’abusivismo diffuso costituisca uno dei principali problemi del settore. Tutti i presenti l’hanno gridato a chiare lettere. Ma il timore è che anche stavolta non si andrà oltre la verbale e pubblica denuncia, che dopo averlo abbondantemente stigmatizzato, non verrà avviato alcun intervento di controllo e di repressione su un fenomeno tanto diffuso quanto dannoso.

Ed allora, in una data, quella del 23 maggio, in cui tutte le istituzioni sono impegnate a ricordare pubblicamente il sacrificio di un uomo caduto in nome della giustizia, forse il gesto più importante e significativo che la politica possa compiere, affinché la commemorazione non si risolva in mera retorica, è quello di annunciare, con dati alla mano, l’avvio di una operazione di contrasto vera contro le varie forme di abusivismo commesse nel nostro territorio. Da quelle del commercio ambulante, a quella dei parrucchieri ed estetisti a domicilio, a quella delle strutture ricettive, solo per citare alcuni esempi.