Sicurezza e serenità delle clienti, Salvo Lo Coco pronto per la riapertura (VIDEO)

I parrucchieri monrealesi si preparano alla riapertura prevista lunedì 18 maggio, anche se ancora non c’è l’ufficialità da parte del Governo Regionale. Tra protocolli, procedure standardizzate per garantire elevati livelli di sicurezza, uso di materiali usa e getta, garanzia di distanziamento individuale, il parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco è già pronto per poter riaccogliere le proprie clienti.

Lo Coco ci ha spiegato quali sono, secondo le ultime linee guida, gli accorgimenti da adottare all’interno della parruccheria che è già stata sanificata da parte di una ditta che attesta l’avvenuta sanificazione attraverso un certificato. Ce lo ha spiegato in un breve video.

Intanto i parrucchieri, dalle prime indiscrezioni sulle prossime novità in tema di riaperture, potranno aprire domenica e lunedì. Dovranno prevedere postazioni separate di almeno due metri, aree d’attesa per i clienti all’esterno del negozio. Sono alcune delle linee guida per parrucchieri ed estetisti indicate nel documento tecnico dell’Inail e dell’Iss approvato dal Comitato tecnico scientifico in vista della riapertura delle attività prevista per il 18 maggio. Regole che interessano un settore considerato a rischio “medio-alto” che coinvolge circa 140mila imprese e 260mila addetti in Italia. A Monreale Lo Coco è già pronto.