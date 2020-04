Monreale, il sindaco ordina la pulizia dei terreni, multe salate per i trasgressori

Il sindaco ha ordinato ai cittadini la pulizia dei terreni in stato di abbandono.

Arcidiacono, ponendo una serie di azioni preventive con l’avvicinarsi della stagione estiva, questa mattina ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale si avvisano tutti i proprietari dei terreni in stato di abbandono, ubicati nel territorio di Monreale, di provvedere con urgenza, a propria cura e spese, per la relativa pulizia, diserbamento e bonifica dei terreni.

In particolare, l’ordinanza prevede e ordina a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti di terreni, strade, aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere ai sotto indicati interventi entro e non oltre il 14 giugno 2020 e successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario.

E’ vietato inoltre dal 15 giugno 2020 al 15 ottobre 2020 di accendere fuochi.

L’amministrazione comunale, con l’ausilio della Polizia Municipale,Carabinieri, Guardie Forestali e i VV.F F che vigileranno sulla esecuzione della presente ordinanza, si riserva di attivare sistematici controlli circa gli adempimenti prescritti, e in caso di inadempienza, per le violazioni dei divieti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore € 10.329,14. Le sanzioni saranno raddoppiate nel caso in cui l’infrazione sia stata commessa da soggetti appartenenti ad una delle categorie descritte all’art. 7, commi 3 e 6, della legge n. 353/2000; nel caso in cui la trasgressione avvenga da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione prevista, è disposta la revoca dell’autorizzazione che consente l’esercizio dell’attività.