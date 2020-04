Monreale, dalla Regione in arrivo le mascherine da distribuire ai cittadini

MONREALE – Arriveranno domani a Monreale le mascherine da distribuire alla popolazione. Si tratta di una parte del carico di dispositivi di protezione individuale acquistati dalla Regione Siciliana. La distribuzione avviene per mezzo della Protezione Civile regionale.

Le scorte sono arrivate in Sicilia dalla Cina tramite aereo cargo noleggiati dalla Regione, atterrati all’aeroporto di Palermo nei giorni scorsi. Una parte è stata destinata agli ospedali dell’Isola e alle strutture sanitarie. Un’altra parte, invece, sarà distribuita alla popolazione siciliana tramite le amministrazioni comunali. A Monreale il carico di mascherine arriverà tra domani o, al massimo, entro martedì.

In altri comuni della provincia di Palermo il carico di mascherine è già arrivato. È il caso del Comune di Montelepre dove la Polizia municipale ha ritirato le 7300 mascherine destinate al Comune di Montelepre dalla Regione, per il tramite della Protezione Civile regionale. A Montelepre, ha fatto sapere in una nota il sindaco Maria Rita Crisci, le mascherine saranno distribuite alla popolazione, una per ciascun componente del nucleo familiare.