Fase 2, Salvo Lo Coco: «Parrucchieri pronti a riaprire in tutta sicurezza»

I parrucchieri sono pronti a riprendere le attività in tutta sicurezza perché il taglio dei capelli non è solo una questione di bellezza ed estetica ma anche, e soprattutto di igiene personale. La categoria dei parrucchieri è in trepidazione, in attesa delle comunicazioni del presidente del Consiglio Conte che detterà nelle prossime ore – forse domani – le nuove disposizioni in materia di limitazioni dovute all’emergenza Covid-19. La riapertura? Forse giorno 11 maggio o giorno 18, anche se ancora è solo un’ipotesi e nulla è stato deciso.

Intanto i professionisti del settore sono già pronti a recepire le direttive per garantire la massima sicurezza alla clientela. «Noi parrucchieri abbiamo aspettato con rigoroso silenzio fino ad oggi – ha detto il parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco, rappresentante di Assoacconciatori, che fa parte di Confesercenti -. Non si tratta di riaprire per tornare a guadagnare ma di tornare a lavorare per fornire un servizio di prima necessità legato all’igiene e alla pulizia».

Una volta ricevuto il via libera per la riapertura, il cliente sarà gestito con guanti e mascherina. In parruccheria saranno allestite strutture per garantire il distanziamento e saranno messi a disposizioni gel igienizzanti per i clienti. Alla cliente sarà chiesto se ha sintomi influenzali e l’appuntamento sarà preso solo via telefono. In proporzione all’ampiezza dei locali potranno accedere solo un numero ristretto di clienti. «Dovremmo garantire il giusto spazio tra un cliente e un altro per evitare assembramenti», aggiunge Lo Coco.

«Il parrucchiere sta sempre dietro alla cliente, per cui, rispettando tutte le accortezze necessarie, si potrà accedere in parruccheria in tutta sicurezza. Chiederemo alle clienti di rispettare le distanze prescritte dalle leggi». Resta da decidere sulla base delle decisioni del Governo come saranno suddivisi gli orari di lavoro dei dipendenti delle parruccherie, se a turni scaglionati o se sarà possibile operare assieme ancora non si sa.