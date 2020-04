A Monreale misure anti Covid19, tassa sui rifiuti ridotta per i commercianti in difficoltà

La giunta del Comune di Monreale ha approvato una serie di misure urgenti per agevolare le attività economiche nel pagamento dei tributi comunali.

La Giunta che sostiene il sindaco Arcidiacono, in particolare, ha approvato una delibera che prevede la riduzione dell’importo della tassa sui rifiuti e del canone di occupazione di suolo pubblico e l’avvio di un tavolo tecnico per destinare la tassa di soggiorno a progetti per incrementare i flussi turistici su Monreale.

Il sindaco ha accolto anche le richieste arrivate dall’oopposizione, tra cui anche quelle sollevate su Filodiretto dal consigliere Vittorino (Popolari per Monreale).

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha reso noto che questo pomeriggio è stata approvata dalla Giunta una delibera che consente di mettere in atto una serie di “misure urgenti in tema di pagamento dei tributi comunali in favore delle attività economiche colpite dalla crisi economica scaturita dall’emergenza covid-19”.

Il provvedimento è stato predisposto dall’Area Gestione Risorse su direttiva emanata dall’assessore al bilancio, Luigi D’Eliseo e dall’assessore alle attività produttive, Geppino Pupella. “L’obiettivo principale – dichiarano gli assessori Pupella e D’Eliseo è quello di venire incontro alle categorie economiche, lavorative e professionali operanti nel territorio monrealese che hanno dovuto chiudere le loro attività a seguito delle disposizioni governative di protezione civile, che stanno registrando il blocco delle vendite”.

“Attraverso queste misure – afferma il sindaco Arcidiacono – vogliamo far fronte a questa crisi finanziaria, ricercando una via d’equilibrio e di mediazione tra le esigenze finanziarie del Comune, oggi in dissesto finanziario ed in una difficile situazione dei conti, e la grave crisi di liquidità degli operatori economici di Monreale”.

Attraverso la dichiarazione della sussistenza dei presupposti della causa di “forza maggiore” gli uffici comunali andranno a valutare caso per caso, accompagnando il commerciante, imprenditore, artigiano in un percorso agevolato di pagamenti rateali – in ravvedimento operoso – dei tributi comunali.

L’Ufficio tributi provvederà, innanzitutto, a riconoscere alle categorie effettivamente, coinvolte dal blocco o dalla chiusura delle proprie attività economiche, una riduzione dell’importo della tassa sui rifiuti (TARI 2020) corrispondente alla presumibile minore produzione di rifiuti conferiti al servizio di igiene ambientale; ed, inoltre, a dare concreta attuazione agli ulteriori interventi agevolativi previsti dai vigenti regolamenti dei tributi comunali (fra i quali si annovera la possibile riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico).

In ultimo, ma non di minore importanza (soprattutto per la valenza strategica della misura adottata in favore dell’economia monrealese), “Abbiamo deciso – conclude il sindaco Arcidiacono – di fare ricorso all’utilizzo dei fondi (in atto non spesi) provenienti dall’imposta di soggiorno (oltreché di altri fondi rinvenibili a bilancio da destinare a tale misura) al fine di approntare un programma di interventi da indirizzare alla ripresa dei flussi turistici a vantaggio della categoria degli albergatori e delle attività dell’indotto (servizi di promozione del territorio, servizi alla ristorazione ). A tal proposito l’assessore alle Attività produttive e turismo sta già pianificando una serie di incontri e tavoli tecnici tra amministratori, funzionari comunali e rappresentanti delle attività produttive.