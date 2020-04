Un angioletto volato via, Agostino Mario Prestidonato, strappato alla vita a soli 3 anni

Una comunità sotto shock è quella monrealese dopo la notizia della morte del piccolo Agostino Mario Prestidonato, strappato alla vita a soli tre anni.

È stato il papà del piccolo Agostino Mario a contattare la redazione di Filodiretto per chiedere di diffondere il nome della piccola creatura volata in cielo questa notte. Lo ha fatto per consentire ai tanti monrealesi che conoscono la famiglia Prestidonato, colpita dall’inaspettato e tragico lutto, di unirsi al loro dolore. A causa del blocco legato all’epidemia, infatti, non è consentito spostarsi, se non ai più stretti familiari, per andare a dare l’ultimo saluto.

“Mio piccolo angelo stanotte sei volato via. Ci hai lasciato nel silenzio assordante. Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai”. Sono le parole di Antonio Prestidonato scritte sui social.

Un incidente è stato a portarsi via il piccolo Agostino Mario. Solo un tragico incidente. Il bimbo doveva andare a letto ma era rimasto lì a giocare tranquillamente, ancora un po’, nella sua stanzetta. Poi la tragedia.

Notizie che non vorremmo mai scrivere. Un dolore incolmabile per la famiglia Prestidonato alla quale tutta Monreale si stringe con affetto e solidarietà.