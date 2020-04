Monreale, muore un bambino di 3 anni mentre gioca nella stanzetta

Tragedia questa notte a Monreale dove, per cause ancora da chiarire, è morto un bambino di tre anni mentre giocava nella sua stanza. Mamma e papà lo hanno trovato privo di sensi riverso a terra.

Il dramma si è consumato quando era l’una di notte circa. Le ambulanze del 118 hanno rotto il silenzio all’interno del centro cittadino per recarsi in via Dante. All’interno della casa i soccorritori hanno trovato il piccolo a terra, privo di sensi. Hanno provato a rianimarlo ma a nulla è valso ogni tentativo.

Non è ancora chiaro come sia potuta accadere la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava giocando nella stanzetta. Poi sarebbe salito sopra un tavolo e sarebbe scivolato finendo in una mensola di marmo, rimanendo incastrato nella corda di una tenda. Il papà lo avrebbe trovato a terra privo di sensi dopo qualche minuto.

Il pm di turno ha optato per la restituzione del corpicino ai genitori sotto shock per l’immane tragedia.

L’intera comunità di Monreale è sotto shock per la tregedia e sui social tutti i monrealesi si sono stretti attorno alla famiglia che ha subito l’immane perdita.

Anche la redazione di Filodiretto esprime vicinanza ai due genitori.