www.monrealeshop.it, il progetto di Francesco Pampa per aiutare (a costo zero) i commercianti

MONREALE – L’idea è quella di inserire tutte le aziende di Monreale all’interno di un’unica piattaforma di e-commerce che consenta loro di proiettarsi in un mercato che vada al di fuori dei confini della città, che si rivolga ad una clientela potenzialmente infinita. Un sito gratuito per tutti i commercianti, il cui investimento, con la partnership del comune attraverso l’ufficio Europa, dovrebbero essere finanziato grazie ai fondi regionali ed europei.

Dinanzi alla crisi economica che sta attanagliando tutti i settori commerciali è necessario reinventarsi, rivedere il modo di lavorare, sfruttare quanto le moderne tecnologie e l’imprenditoria 2.0 può offrire. Il tutto avvalendosi di consulenze esperte nel settore.

MONREALE SHOP-COMMERCIO ONLINE è il progetto presentato da Francesco Pampa, l’imprenditore monrealese molto noto come ideatore di “I love Monreale”. Un esperto nel settore della moda che ha acquisito nel tempo competenze legate alla comunicazione online. Competenze che oggi vuole mettere a supporto dell’economia monrealese.

Pampa ha già presentato la sua idea all’amministrazione comunale. E chiede che la politica si impegni per dare quelle risposte che necessitano al tessuto imprenditoriale della città. A quelle decine e decine di attività con le saracinesche abbassate. Alcune delle quali finite sul lastrico, con la concreta possibilità di non riuscire più a riaprire, neanche quando saranno tolte le restrizioni e si tornerà ad una fase di normalità.

“Io e il mio staff metteremo a servizio dei commercianti, artigiani e operatori economici di Monreale il mio know-how, la mia esperienza nel digital marketing, la nostra forza comunicativa acquisita negli anni, ma è necessario che i nostri rappresentanti politici si sbraccino per trovare i finanziamenti necessari”. Pampa, per attivare il suo progetto, chiede all’amministrazione comunale di trovare i finanziamenti, perché “ai commercianti in questa fase non può essere chiesto di investire capitali che non hanno”.

“La nostra esperienza e competenza nel mondo del digital marketing e il ruolo del Comune attraverso l’ufficio Europa, rappresentano una grossa opportunità per i commercianti e per un settore che ha necessità di organizzarsi”.

Qual è l’idea concretamente?

“Monreale Shop (WWW.MONREALESHOP.IT/COM)” potrebbe essere il nome del sito – spiega Pampa -. Una vetrina virtuale dove sarebbe possibile acquistare tutti i tipi di prodotti, dove i negozi sarebbero divisi per categoria e dove per ogni articolo sarebbe pubblicata una foto con la descrizione.

Gli ordini potrebbero essere pagati semplicemente on line o cash alla consegna.

L’unica cosa che dovrebbe fare ogni commerciante sarebbe quella di inviare una foto del prodotto con la sua descrizione alla nostra WEB AGENCY di riferimento.

Della vendita si occuperebbe direttamente il sito, mentre la spedizione sarebbe a cura del venditore”.

“Attendo – continua l’imprenditore monrealese – che l’amministrazione convochi un tavolo tecnico per definire tutti i passaggi necessari per realizzare questa idea. Non possiamo perdere tempo. I giorni passano e l’economia del nostro paese è sempre più in ginocchio.

Oggi come non mai la politica italiana deve fare meno talk show e propaganda, e dimostrare di voler sostenere concretamente idee e soluzioni per i suoi cittadini, cercando di aiutarli in questo momento tragico che accomuna tutti”.