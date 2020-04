Didattica a distanza, il Basile-D’Aleo acquista 70 tablet per gli studenti

MONREALE – Prosegue la didattica a distanza che non sarà più opzionale, ma parte integrante del processo formativo degli studenti e strumento utile alla valutazione per i docenti. Stanziati dal MIUR 9 mila euro per l’istituto d’istruzione superiore Basile-D’Aleo. La cifra servirà per l’acquisto di tablet e di sim per la connessione dati. Il finanziamento rientra nei 70 mila euro previsti dal Decreto Cura Italia.

Arrivate 61 richieste nella scuola monrealese che nei prossimi giorni provvederà alla consegna di 59 tablet e 48 sim (alcuni hanno richiesto solo la scheda) agli studenti meno abbienti. I dispositivi saranno dati in comodato d’uso e permetteranno di poter assolvere agli adempimenti della didattica a distanza.

In questo momento ancora di più il digital divide spacca il Paese in due. Ci sono, infatti, studenti che stanno seguendo le video lezioni, altri che riscontrano delle difficoltà. Per mitigare il gap di apprendimento, il ministero dell’Istruzione ha approntato delle misure volte ad assegnare alle singole scuole fondi per il potenziamento delle piattaforme per la didattica a distanza e per dotare gli stessi istituti di strumenti tecnologici.

In previsione dell’arrivo delle somme messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, la scuola monrealese ha provveduto a una ricognizione dei bisogni. Attraverso la compilazione di un modulo le famiglie hanno potuto richiedere di poter usufruire di un tablet e anche di una sim per la connessione. I criteri adottati per l’assegnazione dei beni sono stati l’ISEE, la disabilità e i bisogni educativi speciali.

Le somme per i dispositivi digitali sono state assegnate fra le scuole tenendo conto del numero totale di alunni dell’istituto, ma anche dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le aree dove ci sono famiglie più bisognose e dove, soprattutto, sono meno diffuse le dotazioni digitali.

Sono 85 milioni i fondi stanziati per tutte le regioni italiane. Il Ministero ha stabilito che 10 milioni potranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning, per dotarsi di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in loro possesso. Altri 70 milioni saranno utilizzabili per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza. I restanti 5 milioni serviranno a formare il personale scolastico.