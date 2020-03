Coronavirus: a breve i buoni spesa da 20 euro per le famiglie disagiate

MONREALE – Predisposto dagli uffici comunali del comune di Monreale un avviso pubblico per l’emissione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

I Buono Spesa saranno di 20 euro ciascuno e saranno disponibili per i nuclei familiari residenti in stato di bisogno.

L’avviso è rivolto agli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o di beni di prima necessità, farmacie e para farmacie. Potranno aderire all’avviso compilando il modulo che da domani potranno scaricare dal sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.monreale.pa.it.

I Buoni Spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per alimenti, come pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene e beni di prima necessità, come farmaci e prodotti medicali.

I Buoni sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da persona da esso designata tramite apposito atto di delega corredato dai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante), non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.

Il Buono sarà spendibile entro e non oltre il mese di maggio 2020.